國際原物料大漲、氣溫變化、禽流感等因素導致國內缺蛋危機，據農委會預估，雞蛋每日缺量上看200萬顆。農委會主委陳吉仲表示，日前已經和食品加工業者協調調度雞蛋到傳統市場與超市，2月底將有美國、澳洲、日本的進口雞蛋來補足缺口，將盡快在3月下旬來穩定雞蛋的供應。

農委會今(9)日舉辦「邁向農業淨零排放策略大會」，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、各黨立委均派員出席。

陳吉仲接受媒體聯訪表示，國內每天雞蛋需求量的確有缺口，雞蛋每日缺量上看150到200萬顆，由於國內每天雞蛋需求約2400萬顆，當中有10到15％供食品加工，日前已經和食品加工業者、通路商、農民生產團體討論，將優先從食品加工調度雞蛋到傳統市場與超市，加上過年休市有6到8萬箱可以拿出來調度到2月底，2月底將有美國、澳洲、日本的進口雞蛋來補足缺口。

另外，有許多農民表示飼料成本高漲、氣溫變化以及禽流感等因素讓生產成本提高，農委會除了日前提出的獎勵蛋農每台斤3元措施外，也會思考如何用更好的方式，盡快在3月下旬來穩定雞蛋的供應。

全國餐盒同業公會理事長陳明信表示，現在蛋價確實很貴，團膳公司廠使用的CAS液蛋現在每台斤報價高達127元，過去正常價格落在85到90元之間，落差已有30到40元，供應商也強調國內確實缺蛋，否則不會漲價，飼料原物料上漲、基本工資調漲也是蛋價居高不下的因素。

至於學校營養午餐是否有影響？陳明信指出，一般團膳業者一個月大至供應4到5次蛋料理，菜單在年前都已經給學校審核過，除非遇到很大的採購困難否則不會變更菜單。

以洋蔥炒蛋為例，往常都用全蛋，現在則會增加些豆腐，好讓學生在蛋白質攝取上也能足夠，供應商說2月開學這兩周會先足量供應，3月後可能會減量供應，再視情況來調整。