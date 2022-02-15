台灣每日缺蛋高達200萬顆，農委會分析因日夜溫差大、產蛋率下降，加上禽流感肆虐撲殺雞隻，飼料價格更因疫情漲幅超過3成，導致蛋農減養，多重原因釀成蛋荒。國民黨立委鄭麗文痛批，農委會政策失靈永遠只會撒幣和甩鍋，來掩蓋自己本身的無能與失職。

鄭麗文指出，面臨缺蛋危機，農委會解釋是因為疫情飼料價格上漲、禽流感大量撲殺雞隻，加上過年前天氣冷，雞不下蛋。但是現在全球天氣不穩定，極端氣候在將來也會是常態，面對極端氣候，農委會對於生產量能配套又在哪裡？

她說，農委會因為疫情、禽流感不斷撲殺雞隻、最後造成產蛋量能減少，生不出蛋，不去檢討，卻要求老母雞強制換羽下蛋提高產能？農委會一開始的政策方向是不是早就錯誤百出？會不會「黃小玉」短缺之後才又慢半拍的開始想種植？

鄭麗文直言，更別提2019年雞蛋的價格曾飆上20年來新高，當時監察院甚至著手調查，農委會被糾正「反應過慢」，所以在後續才提出了計畫生產、建立產銷平台等措施，但是這些改革明顯失策，導致今天雞蛋再度面臨短缺、最後只能不斷大撒幣干預市場機制，解決缺蛋危機，2022了農委會還沒反應過來。

她表示，而農委會政策失靈永遠只會撒幣安定民心，2020年蔡總統宣布開放「萊豬」引發反彈，政府隨即宣布四年內要補助豬農128億元；為防止非洲豬瘟，祭出史上最優惠補貼鼓勵廚餘養豬業者退場或轉用飼料，動用了十幾億元農損基金。

鄭麗文認為，台灣鳳梨因病蟲害遭中國禁止進口，農委會不與中國協商，卻以每公斤105元的空運費用，補貼1公斤成本僅9元的鳳梨外銷日本或他國；中國禁止台灣釋迦、蓮霧進口，陳吉仲宣布政府將動用10億元補助農民，包括收購加工及補貼外銷。

她強調，農委會的政策，永遠的一百零一招，不只浪費人民納稅錢，更苦了農產業，甚至再過兩週就是鳳梨禁止出口中國滿周年，每年3月到7月更是鳳梨生產旺季，農委會種種問題不管過多久都沒辦法解決，顯示了蔡政府執政下的政府機關只剩下收購撒幣和甩鍋，來掩蓋自己本身的無能與失職。