全台「蛋荒」延燒兩個月，民怨四起，國民黨主席朱立倫直言，蛋荒這是標準的「人禍」，是政府的無能所造成的，缺蛋造成物價上漲，受害的是全民。蔡英文總統難道不應該站出來，要這些造成民生痛苦的禍首負責？

朱立倫臉書發文表示，過年期間跑了五家傳統市場及超市都買不到蛋，近日看到市場的蛋價漲了快五成。各種早餐，便當店也因為缺蛋或蛋價上漲而漲了五元到十元。智庫調查了一下民眾最常吃的早餐，麥當勞及便當等，平均漲了18％。這麼嚴重的通貨膨脹已經不是主計總處所公布的消費者物價指數上漲2.84所能顯示的。

他說，這兩天在各地與專家，農會及農民座談，大家都明白指出這是標準的「人禍」，是政府的無能所造成的。

朱立倫指出，從監測、進口、凍漲到降稅，一路錯，不是錯過時機，就是用錯方法，部會間更沒有協調，尤其是「蛋價凍漲」更是提油救火，造成農民紛紛棄養。農民朋友說，這些官員是造成今天缺蛋的主要禍首。

他強調，缺蛋造成物價上漲，受害的是全民。蔡英文總統難道不應該站出來，要這些造成民生痛苦的禍首負責？