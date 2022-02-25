烏克蘭情報總部大樓外濃煙密布。(圖/路透社)

俄羅斯攻擊烏克蘭首都在內多個大城市，首都基輔一帶上演大逃亡，民眾紛紛向烏克蘭西部避難，銀行出現擠兌潮、超市則湧進人潮搶購。國民黨立委李貴敏昨(24日)分析指出，俄羅斯跟烏克蘭是天然氣以及某些稀有原物料的主要產地，戰事發生不僅可能波及台灣重要的半導體產業，甚至天然氣供應勢必受阻造成價格飆升，如果戰事不能速戰速決，台灣承受的風險還會進一步提高。

針對俄烏戰事，李貴敏昨接受港媒《中評社》訪問時指出，從經濟的層面來講，不論是俄羅斯或烏克蘭，對於天然氣以及某些稀有原物料部分，都是主要的供應地，在上一次俄羅斯攻打烏克蘭的一個小仗，有一個半導體生產原料氣體，價格就上漲了10倍，更何況是這一次，而台灣半導體是帶動經濟、股市、人員聘用的主要動能，雖然短時間內還不會斷鏈，因為半導體產業都會有一定的庫存，可是從長期面來說，戰事如果不能速戰速決，台灣要承受的風險當然就會提高。

被問及關於俄羅斯烏克蘭的議題，是否不能只以為這是離我們很遠的戰事，整個能源供應以及對物價的影響，都是可能帶給台灣的衝擊？李貴敏表示，沒錯，像是半導體業就知道要建立庫存避免傷害，這就是應變措施，企業界都知道應變，台灣政府又做了什麼應變呢？無論如何，政府不能所有事情都是民間解決，防疫的時候叫老百姓要戴口罩，缺蛋的時候叫老百姓不要吃蛋，現在碰到俄烏之間的戰事，你又想叫老百姓做什麼？