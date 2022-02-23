受原物料價格上漲、日夜溫差大、禽流感肆虐等因素影響，國內蛋雞產蛋率自去年底大幅下降，更導致北部鬧蛋荒。對於外界批評農委會的預警機制失靈以及應對不力，農委會陳吉仲表示，農委會負責也就是我負責。

根據中華民國養雞協會蛋雞生產資訊調查統計，目前全國在產蛋雞數3158萬隻，每日雞蛋供應量10.7萬箱，供應缺口約7000箱，缺蛋原因主要為低溫、日夜溫差大，造成健康不佳雞隻斃死及抗病力下降致疫病死亡或撲殺，因此整體雞蛋產能減少。

為穩定蛋雞生產，行政院已針對黃豆、玉米及小麥等貨品免5％飼料原料進口營業稅，蛋雞場生產獎勵與市場機制(2＋3)及補貼復養，即雞蛋產地價調漲2元、蛋農生產雞蛋獎勵金每台斤3元等。

農委會今(23)日召開「 雞蛋調節措施與產業升級輔導工作」記者會，宣布雞蛋調節措施。

但因為蛋雞產蛋率自去年10月後就開始下降，距今好幾個月過去依舊鬧蛋荒，外界質疑農委會的預警機制失靈，對於產業實際情況也沒有掌握，應變實在太慢。

農委會主委陳吉仲表示，產蛋大縣彰化去年12月日夜溫差超過10度的天數就超過17天，前年同期卻只有3天，整整差了14天，氣候變化絕對會造成產量下跌，造成的影響也超乎想像。

陳吉仲說，所有雞蛋不足全部是農委會要負責，農委會要負責也就是我要負責，這部分會積極檢討，也會承受外界所有的批評。