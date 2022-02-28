俄羅斯與烏克蘭兩國衝突加劇，戰爭也勢必衝擊原物料的國際流通，農委會表示，除了大宗穀物業者的訂單已經提早下到今年8月，今年硬質玉米種植面積目標也朝向3萬公頃，預期可使國產飼料玉米年供量由8.8萬公噸增加為17.6萬公噸。「最強菜農」林佳新表示，強行推廣的作物賺的就是補助錢，台灣的高密度農業很容易因為推廣野放作物使得鄰田遭受病蟲害，一個農業政策排擠到其他作物，本末倒置。

俄烏兩國軍事衝突一觸即發，其中烏克蘭經濟相當依賴小麥、玉米等糧食作物出口，雖然我國玉米和黃豆主要自美國、巴西、阿根廷、南非、加拿大等進口，但糧食出口大國的衝突必然影響原物料的國際流通。

農委會主委陳吉仲日前表示，為擴大國內玉米生產面積及增加自給率，綠色環境給付獎勵轉作飼料玉米不限基期年農地，倍增種植面積由現行1.5萬公頃提高為3萬公頃，預期可使國產飼料玉米年供量由8.8萬公噸增加為17.6萬公噸。

林佳新表示，這種強行推廣的作物賺的就是補助錢，假如沒有補助，在台灣種植硬質玉米本來就是不划算的農作物，而且台灣是屬於高密度農業，很容易因為推廣一些野放作物致使鄰田遭受病蟲害，還說要用藥減半，每年的鄰田農作損失或許農委會永遠裝不知道。「17.6萬噸？台灣一年需求是可是500萬噸！」

林佳新指出，台灣每公斤玉米的生產成本已經接近15元，甚至貴於進口價，結果用大量補助、人力、物力、資源做那麼多，要不是因為戰爭讓原物料價格提高，推動這個政策本來就是愚蠢的政策，也排擠其他農作物的種植，陳吉仲主委預估未來可以到17.6萬公噸，要到700萬公噸也可以，但問題是要砸多少錢？

林佳新說，台灣有那麼多船運公司，如何透過協商將原物料順利運來台灣才是重點，否則雜糧隨時可以用進口取代，農業政策沒有中心思想，是台灣農業最大的問題。