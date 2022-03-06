當地時間3月3日，英國議會上院大委員會就「支持台灣民主」進行辯論，一些議員把台灣比作「遠東的烏克蘭」，鼓吹英國政府應加強對台灣的支持和保護。中國駐英國使館發言人發布「答記者問」評論稱，奉勸英國有關政客不要在台灣問題上「玩火」，停止反華政治操弄，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

中國駐英使館發言人表示，英國個別政客把台灣問題和烏克蘭問題相提並論，鼓吹英國應「加強對台灣的支持和保護」，顯示出他們對歷史和現實的極端無知，更暴露出他們圖謀破壞中國統一的狂妄和險惡。中方對此堅決反對並予以強烈譴責。

發言人說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是國際社會的普遍共識和公認的國際關係準則，也是中國同包括英國在內的世界各國建立和發展外交關係的重要前提和政治基礎。

發言人重申，台灣問題純屬中國內政，事關中國的核心利益，不容任何外來干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

發言人警告，中方奉勸英國有關政客不要在台灣問題上「玩火」，停止反華政治操弄，停止干涉中國內政。中方也敦促英國政府恪守一個中國原則，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，慎重、妥善處理涉台問題。