温貞菱（左）讚林柏宏根本就是學霸藝人。（林柏宏經紀人提供）

林柏宏今年已有不少代言上門，是超級金童。（林柏宏經紀人提供）

林柏宏近期工作滿檔，一開春即宣布成為首位精品香水形象大使、遊戲卡牌代言人以及唐氏症基金會年度代言人，並晉身實境秀《阮三个》第三季主持人，一出場就讓節目裡的民宿老闆娘楊貴媚開心到聲音高八度、熱情迎接，不到10分鐘就開口留人。

《阮三个》第三季首集播完的映後直播中，原班底施名帥、温貞菱更爆料楊貴媚要他們嘴巴甜一點、不要這麼能幹，假裝熱心的說明實際是自然地分派工作等技巧性的留人，但最後讓林柏宏決定留下來的關鍵，是因為與大家相處的感覺很自在、像家人般溫暖。

節目中自稱為「尊榮貴賓」的林柏宏笑說，從住客到小幫手的待遇天差地別，也提到正式加入打工後，比較辛苦的是要依照每位客人的喜好來安排行程及服務，需要隨時轉換角色外還要暗中執行秘密任務，其他主持人也因此開玩笑地說：「林柏宏的工作就是負責說謊！」

對於林柏宏首次參與實境節目的表現，其他主持人及製作單位都給予高度讚賞，温貞菱特別提到：「很佩服林柏宏在節目拍攝之餘還能按表操課，利用時間自學日文，是大家公認的學霸。」林柏宏則說：「學日文大概有半年的時間，因為錄節目關係沒辦法按時上課，怕進度落後才規定自己睡前一定要抽空複習。」