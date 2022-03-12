挨酸「祖父沒反攻大陸」 蔣萬安再批蘇貞昌：桃機昨停電須負責

行政院長蘇貞昌昨（11）日嗆蔣萬安「你祖父沒反攻大陸」，蔣萬安昨天回應，蘇貞昌的比喻非常「不倫不類」、「惱羞成怒、到處牽拖！」，蔣萬安今（12）日續開砲，怒轟蘇貞昌堂堂行政院長，卻用酸民語言，院長沒肩膀、政府不負責！

蘇貞昌昨日上午到立法院進行施政報告並備質詢，國民黨立委蔣萬安質詢時，指蘇貞昌「不敢承諾未來不缺電」，而蘇回說「國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」；蔣萬安隨即怒嗆「我跟你談電、能源問題」，蘇又回「如果你一定要講這種，不會輸你啦！」

對於祖父被酸「沒反攻大陸」，蔣萬安昨日下午接受資深媒體人黃光芹《新聞不芹菜》網路節目專訪時回應，蘇貞昌的比喻非常「不倫不類！」也不需要「惱羞成怒，到處牽拖」，「兩位蔣總統對台灣有著極大貢獻，身為蔣家後代對此感到驕傲與心懷感念」！

根據自由時報電子報今（12）日報導，蔣萬安今出席「啟思民本基金會」開幕式，受訪時被問到昨日與蘇貞昌質詢時彼此唇槍舌劍，蔣萬安繼續火力全開，怒批蘇貞昌，堂堂的行政院長，不敢承諾不再停電，反而用酸民語言，比喻不倫不類；而經濟部長王美花站在一旁，簡直像是路人甲。蔣萬安更砲轟，蘇貞昌不敢承諾不再停電，沒肩膀、不負責！

對於桃園機場第二航廈昨日部分區域發生停電，蔣萬安也認為，政府、行政院長應負起責任，要有擔當，保證接下來不再停電。他也回批，蘇貞昌昨天的嗆聲如果可以換來向人民保證不再停電那也值得，「但蘇院長嗆完了、脾氣也發了，還是不敢保證未來不再停電，原本支持你的民眾也無法接受。」