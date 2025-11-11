社群平台Threads近日出現一則貼文，指稱「太子集團在台洗錢名單」與綠營政治獻金有關，甚至點名立委邱議瑩，暗示她的政治獻金來自該集團成員。對此，邱議瑩今（11）日嚴正駁斥，批評這是「惡意造謠、蓄意誤導社會大眾」，並強調遭影射的捐款人只是「同名同姓、完全不同人」。

邱議瑩說，實際的捐款者是她的多年好友，身分清楚、有身分證開頭可供查驗，與所謂「太子集團成員」毫無關聯。她強調，「對於不實指控，我嚴厲譴責，也請勿再以訛傳訛！」呼籲網友勿成為謠言幫兇。

她指出，假消息與詐騙已嚴重危害社會公信，自己全力支持政府推動的「打詐新四法」，以加重刑罰、追贓斷流，強化打詐力度。

邱議瑩也提醒，近日出現「普發一萬」詐騙新話術，詐團假冒政府名義誘導民眾操作ATM。她呼籲，務必認明官方網站以「gov.tw」結尾，不要點擊陌生連結，如有疑慮可撥打165反詐騙專線求證。