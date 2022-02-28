每年11月到隔年2月底是台灣的鰻苗捕撈季，是許多漁民補貼收入的來源，但今年鰻魚捕撈量不佳，農委會為顧及漁民生計，這季鰻苗捕撈結束日由2月28日延長至3月20日。漁民成峻表示，2月27日深夜撈到1500多尾鰻苗，是本季最多的一天，延長政策「幫助很大」多撈一天就多賺一天。

每年11月到3月鰻魚苗順著黑潮經過台灣沿海，漁民會下海捕撈鰻苗販售，賺取酬勞，為永續發展，農委會2013年起公告每年自3月1日至隔年10月31日止，禁止於距岸三浬內海域、潮間帶及河口水域以任何方式捕撈鰻苗，2018年時因鰻苗歉收，捕撈期延期至3月底，時隔4年又遇上歉收二度展延捕撈期，農委會日前公告今年鰻苗捕撈期延至3月20日止。

根據台大漁推會2月25日轉譯日本養殖新聞的統計，台、日、陸、韓的總捕撈量分別為台灣1200-1400公斤、日本3300-3400公斤、大陸7920-8270公斤，總捕撈量1萬2420-1萬3070公斤。2021年時同期總捕撈量約為3萬6400公斤，台灣占5600公斤，減少約7成。

漁民成峻表示，今年捕撈到的鰻苗較往年少，2月27日深夜捕撈到約1500多尾鰻苗，是這季以來最多的一次，非常開心，推測天氣、潮汐及地點有關，當天風大流大，鰻魚苗也多，目前已到鰻魚捕撈季尾聲，跟去年尾盤每尾鰻魚苗價格僅剩20元比起來，今年2月27日當天價格還有78元左右，較去年好，農委會延長捕撈時間，對漁民來說是好消息，多撈一天就多賺一天。

鰻魚養殖業者唐昕遠表示，這兩年受疫情影響日本訂單銳減，以目前鰻魚苗的價格，放養進池的成本每尾還要百元，恐會划不來，但因捕撈期延長到3月20日，若接下來鰻苗價格下跌，可能會少量放養，其餘則轉養其他魚種。