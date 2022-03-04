為突破大陸禁我鳳梨輸入，並穩鳳梨產銷，農委會積極開拓其他外銷市場、並拚大內需，農委會副主委陳駿季4日指出，在2021年的銷陸以外地區成長5.3倍的基礎下，2022年的目標為3萬公噸，2月以來外銷量已有2700公噸，95％以上是銷到日本。

農委會4日召開「2022年度鳳梨產銷輔導措施推動」記者會，陳駿季指出，雖然大陸禁我鳳梨輸入，卻因此相對的擴大了輸往到其他市場的商機。2021年外銷大陸以外的市場的量有24982公噸，成長了5.3倍，外銷日本則成長7.2倍，近1.8萬公噸，是過去兩年的總合，香港也成長4.4倍。

在內銷方面，陳駿季指出，2021年透過企業團購、與超市量販合作推廣，在內需的量有7900公噸，同時，開發多元加工產品約92項，其採購量為7800公噸，不管內外銷，價格都維持在過去3年的平均。

陳駿季指出，2022年的鳳梨預估產量39萬5844公噸，較2021年略減1％，在有去年內外、銷的基礎下，今年外銷大陸以外市場目標定在3萬公噸，內銷與加工部分的目標分別為8000公噸。

陳駿季強調，為鼓勵擴大外銷其他地區，凡輸往歐美地區將獎勵空運70元，海運15元；中東地區則是不管空、海運獎勵10元、日本為8元、香港則是4元，其他地區為6元。這項獎勵措施為平時的標準獎勵，沒有加碼。

陳駿季表示，從去年的黑心鳳梨事件中得到保貴的經驗，鳳梨出現黑心並不是品質不好，而是冷鏈斷鏈，因此今年特別要求出口端到消費端進行強化管理的規範，同時，為使藥檢符合出口國的規定，只有藥檢合格的鳳梨才能出口，以確保出口品質。