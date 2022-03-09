受原物料價格上漲、日夜溫差大、禽流感肆虐等因素影響，國內蛋雞產蛋率下降導致北部缺蛋，許多零售端依舊買不到。立委質疑雞蛋凍漲成缺蛋原因，農委會主委陳吉仲未正面承認，但保證3月中一定解蛋荒。

立法院經濟委員會今日邀請農委會主委陳吉仲列席報告業務概況，並備質詢。

根據主計總處統計，2月雞蛋漲幅已達29％，即使民眾買得到蛋，但是物以稀為貴，只好望蛋興嘆，下不了手。

農委會主委陳吉仲表示，目前每天缺蛋近3000箱，在沒有農委會調度下，以每箱200顆來算，每日用蛋缺口約60萬顆，其中食品加工用占10到15％，已請業者暫時調度或減少需求，3月底前會進口超過500萬顆蛋，這些進口蛋將提供給加工廠使用。

根據媒體報導，農曆年前1月28日陳吉仲曾保證農曆春節後就可以買到蛋，但年後的2月11日卻改口3月中旬才能解決雞蛋不足的問題，因此引起廣大民怨。

民進黨立委林岱樺指出，陳主委當時斬釘截鐵的說買得到蛋，但農委會的專業預判失準造成跳票，民眾因而心生不滿，是否3月中旬真的能徹底解決蛋荒？陳吉仲保證3月中一定沒問題。

林岱樺另指出，當時農委會認為因為蛋價太低不具有生產誘因，所以提出2＋3的補助機制，並要求過年前一個月蛋價不能漲 ，質疑凍漲成為缺蛋的因素，農委會宣布蛋價凍漲是否有考量缺蛋的後果？

陳吉仲回應，因為2＋3才讓雞蛋每台斤平均批發價從34.5元變成36.6元，但對凍漲造成蛋荒的質疑，陳吉仲未正面回應。