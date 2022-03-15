證交所表示，3月將有4家上市公司於證交所場地舉行法說會，其中，茂矽（2342）將於明（16）日率先舉行，接下來華夏（1305）22日、台聚（1340）及華票（2820）都在23日召開。而原本預計於17日舉行法說會的神隆（1789），則臨時宣布取消。