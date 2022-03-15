4家上市公司3月證交所開法說 茂矽16日率先登場 12:262022/03/15 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，3月將有4家上市公司於證交所場地舉行法說會，其中，茂矽（2342）將於明（16）日率先舉行，接下來華夏（1305）22日、台聚（1340）及華票（2820）都在23日召開。而原本預計於17日舉行法說會的神隆（1789），則臨時宣布取消。 證交所8日審議台積電小金雞采鈺上市案 《證交所》北極星藥業-KY明天上市審議 #華票 #神隆 #茂矽 #台聚 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所審議通過北極星藥業-KY股票上市案 20:112022/03/04 財經 證交所4日審議北極星藥業-KY上市案 18:112022/03/02 財經 台股兩天狂殺911 證交所籲投資人理性面對 16:042022/03/08 財經 農曆春節干擾 台聚集團2月營收動能趨緩 18:362022/03/07 財經 台股於道瓊永續、FTSE4Good新興市場指數均列第一 14:422022/03/04 財經 《證交所》證交所挺女力 響應「性別平權敲鐘」活動 17:192022/03/07 財經 《金融》證交所＋QIC＋Georgeson 為台灣獨董議題把脈 17:582022/03/08 財經 證交所挺女力 響應全球交易所「性別平權敲鐘」活動 17:192022/03/07 財經 俄烏戰火推升原物料 2類股發起猛攻 12:092022/03/02 財經 因應視訊股東會 證交所強化資訊揭露 04:102022/03/10 證券．權證 台積電小金雞采鈺 通過證交所上市審議 17:542022/03/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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