2022年國際婦女節周，台灣證券交易所再度響應全球交易所「性別平權敲鐘」活動（Ring the Bell for Gender Equality），由證交所女性主管齊聚響應，除以行動展現對兩性平權的支持，並藉此向國際發聲，展現台灣性別平權的成果。

「性別平權敲鐘」活動始於2015年，為世界銀行國際金融公司（IFC）、世界交易所聯合會（WFE）、聯合國永續證交所倡議組織（SSE）、聯合國全球盟約（UN Global Compact）、聯合國婦女署（UN Women）等國際組織共同發起的倡議，目的在推動聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）第五項—性別平權，由全球各交易所來鼓勵發行人、中介機構和投資者，共同促進並確保婦女之經濟參與權益。今年全球共有121家交易所及集中保管機構報名「性別平權敲鐘」活動，亞太地區交易所亦多已加入響應。

為鼓勵並促進上市櫃公司重視董事會成員專業及性別之多元化，金管會2020年公布「公司治理3.0-永續發展藍圖」之具體推動措施中，亦包含「董事會多元化資訊之揭露」乙項，明定上市櫃公司於2022年起，應於年報揭露董事會性別分布情形，以及董事會多元化政策之具體管理目標與落實情形，透過要求揭露董事會多元化資訊之方式，以符合國際間重視兩性平權趨勢。

證交所亦配合金管會政策，自2013年起持續推動上市櫃公司改善董事會性別結構，2015年首度將女性董事比例納為上市櫃公司「公司治理評鑑」指標，並逐年提高加分標準；2019年將「董事席次任一性別均達三分之一以上」納入公司治理評鑑指標；更於2021年12月修正「上市上櫃公司治理實務守則」，建議女性董事比率宜達董事席次三分之一。