獨董在董事會扮演的角色日益重要，如何強化獨董的「獨立性」在董事會的監督角色，將是未來研究台灣公司治理的顯學。證交所、寬量國際（QIC）與Georgeson將在10日聯合舉辦「以國際觀點論獨董與2022年股東會」線上研討會，為台灣公司帶來全球獨董議題的最新論點。

此次獨董線上研討會將透過小組討論方式探討獨董相關議題，邀請的主講人皆為一時之選。除了由專精於策略性股東溝通、全球最大投票代理徵集及公司治理顧問公司Georgeson主持討論外，國際知名代理權機構Glass Lewis還會針對2022年台灣市場投票進行建議與更新。

此次線上研討會邀請光寶科獨董張孝威、Glass Lewis亞洲研究總監Jeff Jackson、Georgeson全球首席營運長Domenic Brancati、道富環球（State Street Global Advisors）全球資產盡責管理報告主管Philip Vernardis、富達（Fidelity）永續投資部總監Flora Wang等。

而探討議題則包括：「構成獨立性的要素有哪些，是否有助提升董事會的整體表現？」「獨董在台灣扮演的角色，與其他國家相比有哪些不同？」「獨董面臨哪些挑戰？需要哪些訓練和技能才能有效進行監督？」「在其他國家召開臨時股東會（EGM）的門檻是什麼？跟台灣又有什麼不同？」