據大陸人社部官網今天（11日）公布消息，大陸國務院任免國家工作人員。其中，任命王靈桂為大陸國務院港澳事務辦公室副主任；免去宋哲、鄧中華的國務院港澳事務辦公室副主任職務；免去王靈桂的中國社會科學院副院長職務。從王靈桂的研究領域來看，預計他將會關注香港暴恐議題。

據《新京報》報導，公開簡歷顯示，王靈桂生於1966年10月，研究生學歷，法學博士。王靈桂曾任中國社會科學院當代中國研究所副所長、亞太與全球戰略研究院副院長等職。

2018年9月，王靈桂任信息情報研究院黨委書記、副院長，2019年3月任信息情報研究院黨委書記、院長。

2021年2月，王靈桂任中國社會科學院副院長、黨組成員，至此番調整。

據中國社會科學院大學政府管理學院介紹，王靈桂主要研究方向是「一帶一路」、全球戰略、反恐研究、伊斯蘭教研究、中東問題研究、港澳問題研究等多個領域，曾任多個重要項目的首席專家。

此次卸任國務院港澳辦副主任的宋哲，生於1960年4月，曾任外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員，2016年任國務院港澳辦副主任、黨組成員。

此次卸任國務院港澳辦副主任的鄧中華，生於1961年9月，曾任中央紀委國家監委駐中國社會科學院紀檢監察組組長、院黨組成員，2018年任國務院港澳辦副主任、黨組成員。

據官網介紹，國務院港澳辦主要職能為：貫徹執行「一國兩制」方針和中央對香港、澳門的政策規定，執行香港特別行政區基本法、澳門特別行政區基本法；瞭解香港、澳門的有關情況，提出政策建議；負責與香港、澳門特別行政區政府的有關工作聯繫；承辦國務院交辦的與香港、澳門有關的法律事宜，就基本法實施涉及的相關法律問題研究提出意見；負責指導和管理內地與香港、澳門因公往來的有關事務，協同有關部門和地方推動與香港、澳門在經濟、科技、文化等領域的交流與合作；參與擬訂對駐香港、澳門中資機構有關管理的政策，參與內地企業和中資機構在香港、澳門的有關協調工作；對中央駐香港、澳門機構提出的有關事宜提供意見、建議和工作協助；承辦國務院交辦的其他事項。