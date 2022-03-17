任賢齊今出席手遊記者會。（粘耿豪攝）

任賢齊相隔15年再度代言手遊《夢幻新誅仙》，他上月從香港返台進行疫情爆發以來的第9次隔離，今（17日）攜手家家出席記者會，受訪時發現他身材消瘦不少，任賢齊苦笑自嘲瘦到「肉變鬆」：「發現自己在手遊裡的樣子像長輩、像個得高望重的前輩。」提及出席活動前剛隔離出關，任賢齊無奈表示這2年時間過好快，「算一算這9次隔離幾乎佔去半年時間，青春都在隔離中流逝，有一種時間好像被偷走的感覺，發現我以前寫歌比較快樂，但最近寫的歌好像很苦悶。」

香港近來疫情相當嚴重、一發不可收拾，任賢齊擔心定居香港的妻小，也掛念香港同事，「公司有2個同事確診，很頭痛不知道怎麼安置他們，幸好恢復得差不多了，只能交待他們盡可能不外出、不要跟外面有接觸」。由於隔離過程辛苦，任賢齊每次出國工作都盡可能一個人飛出去，不勞師動眾、不移動家人，讓妻小好好待在香港，「其實隔離很痛苦，過程中要不斷檢測，從一下飛機行李就要開始自己拖，有時候還有樂器，非常辛苦」。

任賢齊年初剛拍完香港2部電影，除了與郭富城、林家棟的警匪動作片，另一部新作則以香港早期8、90年代九龍城寨為背景。他之前為電影《跑馬》增胖到100公斤，但4年前因導演鈕承澤（豆導）性侵工作人員導致全片停拍，先前傳任賢齊已買下版權並完成拍攝，他今澄清表示：「還沒談到這些，豆導目前沒辦法跟我溝通，他的思緒比較混亂，但我會繼續努力。」透露鈕承澤去年底入監服刑後外人無法探視，只能靠寫信聯繫，等規定放鬆再找機會探望，至於《跑馬》是否能有可能上映？任賢齊以該片法文片名叫「永不放棄」，替打氣自己持續努力，不放棄上映的任何契機，希望有機會讓大家看到豆導的努力，給他重新開始的機會。