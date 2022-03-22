石門水庫預計4月1日起改為車牌電子辨識收費，入園收取停車費大漲3成以上，雖然北區水資源局在設備測試期3月26日至4月8日免費入園，有民眾反映，每逢假日大溪、復興區觀光景點交通壅塞，遊客時常借道石門水庫道路分流車潮，期盼收費機制可設出入緩衝時間免收停車費，不但可減輕鄰近景點交通負擔，也可替在地創造更多遊客商機。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評對此表示，經過與地方討論，認為不宜開放緩衝時間前30分鐘免費入園，以免造成石門水庫成為過境替代道路，破壞石門水庫優質的環境。他說，園區在改變收費方式之前，並沒有前30分鐘免費的優惠，遊客都是正常付費，目前仍維持晚上6點至早上8點為免收費時段。

市議員陳治文指出，每逢假日台七？大塞，石門水庫週邊道路肩負起分流的功能，但新制一入園就要收費，打消民眾分流意願，且石門水庫周邊道路除了住家，也有部份商店、餐廳及山產店等，憂心未來車流驟減直接影響地方經濟，主管機關打造當地低碳亮點，應顧及地方民眾實際的需求才能相得益彰。

她也說，雖然市府對於石門水庫園區及同邊提報許多低碳亮點計畫，但都處於規化、建置過程，尚未全部啟用，民眾享受不到任何建設成果，卻提早感受入園漲價滋味，希望相關單位從善如流檢討改進。