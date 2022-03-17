香港第五波疫情截至昨日累計逾96萬例個案，香港大學醫學院日前公布推算香港已有358萬人感染，即每兩人有一人中鏢，數字差距大。香港大學統計及精算學系講師張志強提出質疑，稱香港現在絕不可能已有50％人確診，因為港府每日公布圍封的大樓或屋邨，發現陽性患者佔總人數的比率，從未超過30％，所以全香港染疫人數比例應遠低於這些「圍封重災地區」的比例。

香港大學醫學院的數據指出，截至14日已有358萬人感染，佔全香港總人口約50％，估計兩個月後達448萬人。

不過，張志強表示，香港現在絕不可能已有50％人確診，因為港府每日公布圍封大樓或屋邨，發現陽性患者佔總人數的比率，從未超過30％，所以全港染疫人數比例應遠低於這些「圍封重災地區」的比例。

至於兩個月後的推算，張志強說，任何數學模型也需要參數，比如病毒傳染率等，但參數並非一成不變，隨著港府加強防疫措施，傳染率只會持續下跌，將一成不變的參數用於推算，只會高估實際染疫人數。