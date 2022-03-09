證交所子公司臺灣網路認證公司（簡稱臺網）9日舉辦第一屆TWID（身分識別中心）金融科技論壇。疫情催化零接觸需求，藉「身分識別」與「資料共享」，未來更可望揮別密碼、卡片驗證，生活更便利。臺網董事長李榮琳指出，臺網TWID已有120家客戶、支援應用達18項，使用人次超過1億多次，可識別的資訊或帳號也逾數千萬筆，已延伸至政府應用，包括買口罩、預約疫苗等。

李榮琳表示，臺網2016年成立TWID身分識別中心，至今已邁入第六個年頭，持續與業界合作，實踐金管會推動「金融產業發展政策白皮書」至「金融科技發展路徑圖」中關於身分識別、電子文件簽署、資料共享等金融科技領域所擘畫的願景。TWID運作模式可視為有機體，參與使用的單位同時有可能成為提供服務的單位，藉由TWID的平台相互提供服務，力求達成資訊暢其流的目標。

進入數位世代，在網路上的身分識別及安全性，為重中之重，且近兩年在疫情影響下，更顯得網路數位服務的必要性，但對於使用者來說，申請不同單位的服務，都需個別地提供個人資訊，但透過「資料共享」可省去不便，而在各界的集思廣益下，未來也可望擺脫密碼、晶片卡片等身分驗證方式，使用者免於遺忘或需管理一堆密碼的困擾，這也是台網與各單位亟欲達成的目標。

TWID金融科技論壇規劃以「多元身分識別與資料共享」、「Mobile ID（MID）在應用上帶來的典範轉移」、及「FIDO（Fast Identity Online）應用趨勢與推廣」等議題，分享現行身分識別與大數據資料，以及主管機關鼓勵金融科技創新與試辦的方向，由各界所提出關於身分識別的創新想法，可以監理沙盒或試辦方式進行驗證，最後朝向實際推廣於市場應用。