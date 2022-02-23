23日，韓國每日新確診數較22日多出1.7倍達17萬左右。當地政府也呼籲民眾，不要因為疫情看似升溫而感到恐慌。

韓國政府指出，雖然當地每天都有許許多多人傳染到新冠病毒，但重症病患以及疫歿人數並沒有多到失控。因此，抗疫工作不可鬆懈，對疫情感到恐慌卻是沒有必要的。

韓國政府23日表示，當地每日新確診數近17.15萬人，除又創新記錄外，更是較22日的9.9萬餘人，大增1.7倍。

韓國在22日也出具研究報告，染上Omicron的跟染上Delta的相互比較，對民眾性命威脅性來說，前者要比後者低75%左右。韓國目前超過86%接種過兩劑新冠疫苗，近60%還打過加強劑。

韓國政府23日宣布，已批准輝瑞BNT新冠疫苗可供5至11歲當地兒童使用。這些小孩的注射量約是大人的3分之1，分兩次注射，中間需間隔三周。至於那些免疫力明顯降低的兒童，可以在完整兩劑接種後，隔4周再打加強劑。

韓國醫界預估，目前當地疫情升溫下，社交禁令又不再緊縮，真正大規模傳染事件，預估將在3月中到來。

目前社交規定包括出入公共場所必須戴上口罩、前往某些地點以及從事某些活動需出示疫苗通行證、私下群聚最多6人、晚上10點後餐館不得再營業，以及入境韓國的外國人要隔離檢疫7天。

根據正式統計，韓國目前有230萬新冠病例，其中7607位不幸死於新冠病毒。