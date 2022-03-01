由於新冠病毒對亞洲影響性漸漸式微，2月該區大部分製造業持續在復甦中。不過，俄烏衝突正如火如荼進行，儼然成為影響供應鏈供貨以及成本壓力大增的新隱憂。

在大軍進駐烏克蘭後，俄羅斯馬上受到各國制裁，原油價格高居不下，燃料成本大增讓亞洲國家的經濟成長，以及當地企業運作現在是更加困難。

1日，澳洲央行宣布當地利率不變，繼續維持在歷史新低時指出，發生在烏克蘭戰事是一個重要的全新不確定因素。

雖然目前東歐的軍事衝突對全球經濟成長造成極大風險，但從2月份製造業指數看來，上個月的景氣狀況應已漸獲改善。

除了日本2月製造業PMI(採購經理人指數)下滑至5個月新低點外。面臨成本大增壓力的中國大陸製造業仍屬擴張，表示這個世界第2大經濟體，還是努力想回復至疫前水準。

至於東南亞的馬來西亞、越南以及菲律賓等地的製造業，都還在景氣榮枯點以上，表示不畏Omicron持續蔓延，但當地已重新開放商業活動。不過，受到供應鏈供貨不均影響，台灣和印尼景氣上升力道正慢慢趨緩。

東京第一生命研究院認為，油價大漲是致命傷，會對許多亞洲國家的經濟發展造成嚴重影響。另外。俄羅斯是天然氣、稀土金屬與一些半導體製造業不可或缺原料的出口大國。俄烏危機持續下，可能會讓供應鏈斷鏈情況更為嚴重，對日本、韓國甚至台灣等來說，完全不是一件好事。