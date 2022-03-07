2022年國際婦女節周登場，證交所再度響應全球交易所「性別平權敲鐘」活動（Ring the Bell for Gender Equality），由證交所女性主管齊聚響應，除以行動展現對兩性平權的支持，並藉此向國際發聲，展現台灣性別平權的成果。

「性別平權敲鐘」活動始於2015年，為世界銀行國際金融公司（IFC）、世界交易所聯合會（WFE）、聯合國永續證交所倡議組織（SSE）、聯合國全球盟約（UN Global Compact）、聯合國婦女署（UN Women）等國際組織共同發起的倡議，目的在推動聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）第五項—性別平權，由全球各交易所來鼓勵發行人、中介機構和投資者，共同促進並確保婦女之經濟參與權益。

今年全球共有121家交易所及集中保管機構報名「性別平權敲鐘」活動，亞太地區交易所亦多已加入響應。

為鼓勵並促進上市櫃公司重視董事會成員專業及性別多元化，金管會2020年公布「公司治理3.0-永續發展藍圖」之具體推動措施中，亦包含「董事會多元化資訊之揭露」乙項，明定上市櫃公司於2022年起，應於年報揭露董事會性別分布情形，以及董事會多元化政策之具體管理目標與落實情形，透過要求揭露董事會多元化資訊之方式，以符合國際間重視兩性平權之趨勢。

證交所指出，配合金管會政策，自2013年起持續推動上市櫃公司改善董事會性別結構，2015年首度將女性董事比例納為上市櫃公司「公司治理評鑑」指標，並逐年提高加分標準；2019年將「董事席次任一性別均達三分之一以上」納入公司治理評鑑指標；更於2021年12月修正「上市上櫃公司治理實務守則」，建議女性董事比率宜達董事席次三分之一。

證交所表示，今年再度參與「性別平權敲鐘」活動，足顯對性別平權的重視，也樂於將本公司在推動性別平等及婦女賦權的作法及成果與國際分享。未來證交所也將與全體市場參與者共同努力，持續打造更平等且永續經營的資本市場。