受制農曆春節工作天數減少干擾，塑化專業廠2月營收動能趨緩、縮減。其中，台聚集團以台達化（1309）因ABS、PS報價止跌回溫，2月營收14.15億元，月減4.39％，年成長14.74％，表現相對走堅。亞聚（1308）、台聚（1304）2月營收月減幅度11.86％、13.6％，但較去年同期成長28.62％、12.87％。

華夏（1305）則因PVC報價波動較少，營收隨工作天數影響，2月營收月減16.83％，年增1.31％。另，專業廠聯成因2月營收48.96億元，月減18.15％，年成長24.48％。

今年PE、EVA報價仍處高檔，台聚前二月營收113.71億元，年增13.87％；亞聚前二月營收14.28億元，年增21.71％。

台達化、華夏則因ABS、PS及PVC今年價量動能推進力道趨緩，年增力道相對較少。台達化前二月營收28.96億元，年增7.65％；華夏前二月營收34.62億元，年增9.73％。聯成也隨PVC、DOP漲幅較去年趨緩，前二月營收109.12億元，年增9.96％。

分析師指出，2022年全球PVC供應年增約3.1％，需求約年增5.5％，加上電石法PVC因環保因素將使產能受限，整體長線供需仍偏緊看待。受惠印度需求佳，且農曆年後進入需求旺季，PVC報價止跌回升，加上進入需求旺季，法人預估華夏第二季營運有望增溫上揚。

今年韓國現代30萬噸(規劃15萬噸EVA、15萬噸LDPE)，浙江石化30萬噸新產陸續開出，供給明顯增加。不過，受惠太陽能需求回籠，EVA報價持續回升至2560美元。3月步入鞋材發泡料傳統旺季，且農曆春節後光伏開工率持續提升，加上同業中科煉化10萬噸新產能延後投產，EVA價格看漲。