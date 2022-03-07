受到俄烏戰爭影響，導致國際廢鋼原料和小鋼胚半成品供料吃緊，價格與成本高漲，豐興（2015）在原料成本激增下，7日開出的本周內銷盤價全面大漲，其中廢鋼收購價格每公噸漲500元，鋼筋和型鋼每公噸漲700元，創近10個月來單次漲幅新高。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為13,300元，鋼筋每公噸牌價為23,000元，型鋼每公噸牌價為27,800元。