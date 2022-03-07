豐興本周盤價全面大漲 每公噸漲500～700元 11:022022/03/07 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到俄烏戰爭影響，導致國際廢鋼原料和小鋼胚半成品供料吃緊，價格與成本高漲，豐興（2015）在原料成本激增下，7日開出的本周內銷盤價全面大漲，其中廢鋼收購價格每公噸漲500元，鋼筋和型鋼每公噸漲700元，創近10個月來單次漲幅新高。 豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為13,300元，鋼筋每公噸牌價為23,000元，型鋼每公噸牌價為27,800元。 傳蘇愷24就位！普丁又出現這動作 前空軍副司令：要做最壞打算 人道救援烏克蘭 富邦集團捐款3千萬 #豐興 #每公噸漲 #大漲 #豐興本周盤價 #俄烏戰爭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社評／超前部署俄烏戰爭糧食危機 04:102022/03/06 焦點新聞 不畏俄烏戰爭 技嘉 Q1營收續拚300億大關 04:102022/03/07 產業．科技 《國際經濟》漲破4美元 美汽油價創2008年來新高 10:082022/03/07 財經 史上最旺春節 2月出口估破300億美元 04:102022/03/06 社會新聞 熱軋價格大漲 鋼廠喜迎旺季 04:102022/03/07 證券．權證 俄烏戰爭4結局 歐洲難全身而退 04:102022/03/07 全球財經 網友發揮創意援烏 Airbnb掀「只訂不住」風潮 19:132022/03/06 國際 俄軍曝這弱點 美前高官：快送「大量A-10」給烏克蘭 23:502022/03/06 軍事 印度神童預言這兩天有大事發生 媒體人驚吐4字 22:162022/03/06 政治 沙國親俄疏美 04:102022/03/06 專題周報 《國際經濟》俄烏開戰 美國經濟前途好壞難料(3-1) 08:582022/03/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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