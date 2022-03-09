儒鴻（1476）董事長洪鎮海9日法說會上指出，在布料及成衣訂單報價上揚，印尼自有產線陸續投產，以及手中訂單能見度已到第三季，預期今年前三季的成長無虞。而俄烏戰爭所帶來的影響，是否會衝擊第四季整個產業鏈，則會密切觀察。

據了解，儒鴻內部已定下2022年營運成長應仍有2位數的幅度。

洪鎮海指出，2021年第四季，因外包比例提升，物流運輸成本增加、生產基地疫情等因素，造成當季毛利下滑。不過，這些因素到今年第一季就已消失，因此，今年第一季的毛利就可有明顯的提升。

印尼自有產線從第二季陸續投產，一期120萬件、二期120萬件開出後，外包比例就會減少，不止毛利可提升，產能也會有顯著的增加。

在印尼產線投產後，儒鴻估計，2021年的總產能將可增加15％上下。

儒鴻指出，今年上半年訂單滿載，平均接單量較去年同期成長2位數。目前已在接第3季訂單。而隨著布料及成衣代工報價上揚，今年獲利成長幅度有望高於接單成長幅度。

產品組合調整，擇優接單，將會是儒鴻2022年獲利有明顯提升的主因；洪鎮海指出，去年因受疫情影響，接單以量為主。今年已調整產品組合，將會以平均單價較高的訂單及客戶為首先選擇，以目前手中訂單來看，平均單價就比去年高很多。

目前儒鴻的產品營項，毛利較高的布料營占已達三分之一、成衣則有三分之二。

在訂單充足、報價上漲、產能增加下，儒鴻對今年前三季的營收、獲利都持樂觀看待，預期都會有2位數的成長。

目前影響今年營運的變數，只有俄烏戰爭對產業景氣、供應鏈造成的衝擊程度大小而定；洪鎮海指出，俄烏戰爭對原物料成本、全球通膨的影響，會衝擊到第四季整個紡纖產業的景氣及營運，公司已密切的觀察未來的走勢。

儒鴻認為，從手中訂單的掌握度、產品組合的調整、到成本的管控，預期，2022年的營運、不論是營收或獲利，還是會優於2021年的。