豐興(2015)周一(3月7日)開出本周盤價。本周盤價終結連2周平盤，本周豐興國內廢鋼每公噸上漲500元，鋼筋基價每公噸上漲700元(高拉鋼筋附價每公噸另調漲200元)。型鋼產品基價每公噸上漲700元。

回顧上周，原料緩漲勢延續，豐興廢鋼、鋼筋、型鋼產品連2周呈現平盤局面。

反轉連2周全面平盤後，本周豐興廢鋼收購價上漲為每公噸1萬3300元，鋼筋上漲為每公噸3萬元(高拉鋼筋附價每公噸另調漲200元)，型鋼產品基價也上漲為每公噸2萬7800元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周由先前持平的534美元上漲至每公噸545美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也由持平的490美元上漲至每公噸505美元，澳洲鐵礦砂由每公噸138.2元續漲至151.1美元，漲幅擴大。

豐興2月合併營收26.54億元，年增46.61%、月減17.83%，營業利益2.93億元，年增74.85%、月減16.26%，稅前盈餘2.97億元，年增77.20%、月減15.94%；前2月合併營收58.84億元，年增29.05%，營業利益6.44億元，年增42.15%，稅前盈餘6.51億元，年增43.49%。

外資落跑、內資續挺，豐興周一股價盤中維持約2%跌幅，失守月線、仍相對有撐。