被動元件廠禾伸堂(3026)110年財報出爐，全年稅後盈餘為19.52億元，年增48.77%，為歷史次高，每股盈餘為12.36元，公司董事會決議每股配息9元。禾伸堂表示，公司將藉由深耕5G網通、車用及工控等市場，為營運創造更高效益。

禾伸堂110年合併營收為166.02億元，年增11.95%；營業毛利為36.75億元，年增19.26%；合併毛利率為22.14%，年增1.36個百分點；營業淨利為20.11億元，年增33.23%；稅後盈餘為19.52億元，年增48.77%，為歷史次高，每股盈餘為12.36元。

依各主要產品線來看，被動元件約占營收37%，主動元件約占營收26%，系統模組約占營收22%，其他類約占15%。

禾伸堂表示，110年面對新冠疫情的干擾，以及電子供應鏈出現的缺料、塞港等危機，禾伸堂以快速的應變，持續帶給客戶優質的產品與服務，並且創造出營運佳績。

禾伸堂董事會亦通過110年度盈餘每股擬配發現金股利9元。

禾伸堂前2月合併營收為28.43億元，年增1.3%；展望今年，禾伸堂表示，擴大生產利基型被動元件將是禾伸堂最重要的發展策略，以深耕5G網通、車用及工控等市場，為公司營運創造更高效益。