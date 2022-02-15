為在農曆春節休市前保證持續收蛋，蛋農與蛋商多年來透過協調降低產地價，讓蛋商透過賺取產地價和批發價的價差的誘因於過年收蛋，即所謂「紅盤價」，但有蛋農要求廢除紅盤價長年下來的約定俗成。農委會表示，已與產銷雙方代表達成共識，將把紅盤價這名詞廢除，農委會未來將擔任建立春節期間合理收購價格的平台，確保價格合理。

近期有蛋農指出，今年休市前雞蛋產地價每台斤為34.5元，然而蛋商卻要求30.5元的紅盤價，認為收益受到影響，因此要求紅盤價的陋習能夠廢除。

農委會畜牧處長張經緯表示，由於過年期間價格不報盤，但雞蛋為保持新鮮必須持續收取，產地價和批發價的價差是希望過年期間蛋商持續提供收蛋服務，也就是蛋農感謝蛋商協助所給出的則讓。

張經緯表示，鑑於紅盤價可能導致蛋商與蛋農之間的困擾與誤解，已邀集產銷雙方代表開會協調，會中一致決議把紅盤價這名詞拿掉，並希望由農委會擔任產銷平台，未來建立春節期間合理收購價格，讓價格回歸合理，確保蛋農收益。

然而僅更改紅盤價名稱，是否只是單純換名稱而已？張經緯說，並不是變更名義，只是過年期間休市不開盤，要讓蛋商業者持續提供服務，當然就要讓蛋商業者覺得合理，蛋農也支持的做法。

張經緯說，所有農產品在自由市場機制中就是產和銷，價格則會透過雞蛋報價督導委員會視供需與市場情況滾動式協調。據了解，雞蛋報價督導委員會成員包含蛋農、蛋商公會、運銷業者以及中央畜產會代表，產銷各7人，中央2人，共計16人。