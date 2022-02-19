台南市紅蔥頭產量超過全台8成，但因價格崩跌，眾多蔥農眼看已經收成的紅蔥頭乏人問津憂心不已，19日再次向台南市議長郭信良陳情。郭信良罕見怒斥農業局擺爛，要求市府農業局盡快啟動相關對蔥農的救濟措施。立委陳亭妃也痛批農糧署承諾將持續收購，卻沒有實質動作。市府回應已啟動3大作為因應，協助蔥農銷售超過50萬公斤。

郭信良表示，紅蔥頭價格崩盤在1月底、2月初即已爆發，各媒體也爭相報導，農業局卻仍冷漠以對，不僅未積極因應，更是毫無作為，蔥農們得不到實質的協助，農業局應該要好好檢討，不要只逞口舌之快。

郭信良強調，蔥農們訴苦無門，只能眼睜睜地看著收成的紅蔥頭滯銷，付出的心血成空，這是政府無能的結果，他要求農業局盡快啟動相關對蔥農的救濟措施，除了要迅速，還要能確實地解決蔥農們的困境，讓農民們有感。

陳亭妃也說，2月7日她向農委會反應，2月8日更直接前往台南2處紅蔥頭產地會勘，農糧署也承諾會持續進行收購，且有2家合作社已投入，但10多天過去卻沒有實質動作，農民的紅蔥頭都已經發綠芽了。

陳亭妃指出，全台紅蔥頭有超過8成在台南安南、七股、北門等地栽種，且紅蔥頭的特性與其他農作物不同，企業認購無法解決問題，一定要確保加工廠收購，讓農民採收後馬上進入冷鏈程序。

「2月7日就反映的事，10多天不處理，現在竟然好意思說賣相不佳無法收購？根本是太扯了！」陳亭妃認為，農糧署的理由是推託之詞，按照上周的承諾，紅蔥頭是以收購計畫到加工廠，根本沒有賣相問題，要求農糧署在2天之內想辦法亡羊補牢。

市府農業局回應說，從去年接獲農民反映後，即啟動加工收購、行銷推廣、促銷活動等作為。其中，加工收購部分，截至2月18日市府委託的2家加工廠，穩群已收21萬8942公斤、嘉農已收27萬1335公斤，合計49萬277公斤。

在行銷推廣方面，除邀請知名總鋪師阿勇師教導民眾如何利用紅蔥頭提升料理風味外，也媒合企業認購、製作認購單提供各區公所、廟宇，希望透過民間團體號召更多民眾購買生鮮。媒合企業認購生鮮紅蔥頭部分，直到2月19日已達2萬0980台斤。

至於促銷活動部分，2月19日已於產地七股辦理紅蔥頭產業文化活動，吸引上千名民眾參與；另於台南假日市集委託台南地區農會辦理特賣，2月19日備鮮貨600台斤、加工品72組，不到1個半小時即銷售一空，雖緊急調配農民出貨，但仍不敷使用。由於民眾反應熱烈，假日農市特賣將持續於20日及下周六、日舉辦，屆時將增加儲備數量，提高民眾採買。