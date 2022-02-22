轉眼到了2月下旬，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬馬、羊、雞、狗、豬的人運氣最好，求財很順利，福氣滿滿。

▍1.生肖馬

屬馬人2月下旬有「三合貴人」的助力，身邊有好機遇來臨，前途非常光明。又得「官印相生」的大吉運，工作順心，得到貴人長官器重，能實現心中的願望。好運多，求財也相對比較輕鬆，有大財入帳，適合投資理財。

▍2.生肖羊

屬羊人2月下旬有「祿馬同鄉」的大吉運，鴻運當頭，大利事業，會帶動薪資的提升，可說是財福雙收。多得貴人幫扶，適合大展身手。屬羊人有毅力做事有目標，機遇不斷，喜事連篇。好好把握時機，可名利兼得，不斷進步，有望飛黃騰達。

▍3.生肖雞

屬雞人2月下旬正值「食神生財」的大吉運，事事都能稱心如意，無論哪方面都很順，快樂無憂。人緣好財神主動進家門，財路通暢，多會有滿意的收入，投資能獲利。事業也將如魚得水，職場能漲薪，喜臨門，福臨門。

▍4.生肖狗

屬狗人2月下旬行「三合貴人」之吉運，樂於分享，人際關係和睦順遂，好人緣得到提升。貴人到來事業無憂，會有升職機遇。生活中也是非常的幸運，會得到家人給予的幫助，心情大好，福祿雙全的日子來了。

▍5.生肖豬

屬豬人2月下旬有「六合貴人」、「比肩坐食」之大吉運，兄弟就是貴人，好運即將開啟。做事有人幫助更容易成功，升職加薪不在話下。事業財運都提升，會有滿意的金錢收入，賺錢多，大財小財接連不斷，存款迅速多起來。

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