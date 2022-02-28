星座專家唐綺陽分析2/28~3/6星座運勢，本周金星和火星在摩羯座衝刺，會讓人開始思考工作的意義，並做出調整與改進，感情方面也會有更務實的考量。到了周三（3/2），水星和土星合相，眾人想法容易悲觀，且面對事情有危機意識，對很多事情都做好最壞的打算，對社會也產生「不敢樂觀」的影響，看待每件事都會更加謹慎。

而周四（3/3）火星會合冥王星，周五（3/4）金星也與冥王星會合，這2個組合會帶動我們的人生，許多事情進入新篇章，同時記得要與極端之人保持距離以自保。再來就是周六（3/5），太陽和木星合相，社會上仍有樂觀能量，要以正向的能量引導悲觀的人、遠眺未來。

最後，本周木星的移動速度也很快，出生星盤有行星13~16度的人，將會受到樂觀、開放被放大的影響。

重要星象：金火衝刺，水土合相，火冥合與金冥合，日木合相，木星移動速度快。

【工作注意：金牛、獅子、摩羯、水瓶】

金牛：做好事先協調，避免各行其是

獅子：有貴人運，多向人學習討教

摩羯：欲速則不達，耐心等待時機

水瓶：時機未到，用長遠的角度看待未來

【桃花注意：牡羊、巨蟹、處女、天秤】

牡羊：有想談戀愛的心情，避免太過投入

巨蟹：感情上的信任感很重要

處女：理清自己，別把同情當愛情

天秤：感情順遂，相處上更契合

【財運注意：射手、雙魚】

射手：別太冒險，走保險路線

雙魚：財運來自年輕、新穎的方向

【健康注意：雙子、天蠍】

雙子：生活及飲食要平衡

天蠍：小毛病不斷，應調整生活習慣