星座運勢網站「同道星座查詢」分析，巨蟹座、白羊座、金牛座、水瓶座看似好欺負的軟柿子，其實當他們被惹火時，爆發力非常驚人，千萬不要輕易招惹他們。

▍1.巨蟹座

巨蟹座待人溫柔，心思細膩，給人很溫暖的印象，他們對朋友很好，因此擁有好人緣，有些人看他們脾氣好，以為他們是能任意拿捏的軟柿子，其實他們也有兇狠的一面，只要被逼急了，就會迅速反擊，讓人措手不及，因此千萬不要以為巨蟹座好欺負。

▍2.白羊座

白羊座看起來很單純，與人相處總是直來直往，從來不鬥心機、耍手段，有些人佔他們便宜，他們也一副無所謂的樣子，有時很容易被人小看，以為他們又笨又好欺負，其實他們也是有脾氣的，只要反覆被傷害，怒氣累積過了臨界點，就會讓對方付出巨大的代價。

▍3.金牛座

只要不扯到金錢，金牛座其實很懶得計較，只要對方不要做得太過分，他們覺得稍微吃虧也沒關係，但這並不代表他們個性軟弱，一旦踩到金牛座的底線，他們會發狠報復，完全不留情面，任誰都勸不住，因此還是不要輕易挑戰他們的耐性。

▍4.水瓶座

水瓶座很會隱藏自己的真實想法，他們和大家相處時看起來很隨和，沒什麼脾氣又很好說話，有些人就以為他們好棄婦，其實水瓶座被惹火的時候很絕情，他們鬼點子很多，會想出讓對方痛苦不已的報復方式，用實際作為幫對方上一課，讓這些作亂的人不敢再犯。