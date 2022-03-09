每個人愛的表現都不一樣，有些人對情人很大方，但有的則是愛挑女友毛病。《搜狐網》近日分析4個越愛對方越嘮叨的星座，並非他們很小心眼，有的是因為喜歡逗伴侶，故意挑毛病惹對方生氣，有的則是出於關心，反而被對方誤認愛計較。

1.射手座

射手男屬於火象星座，他們個性較為火爆，表達愛的方式也不同，經常會嘮叨女友，指正對方應該改進的缺點，但並非他們喜歡挑毛病，只是玩心比較重，喜歡看女友氣急敗壞的模樣，身為他們的伴侶起初或許會覺得很困惑，但久了就知道射手男只是愛逗自己，最好的反擊方式，就是找機會反將他們一軍。

2.處女座

處女男天生就很嘮叨，因為關心自己的伴侶，因此會時常提醒女友，什麼事該做，什麼事不該做，這其實是他們愛的表現，假若他們不再多說幾句，就表示他們已經不在乎對方，也顯示兩人感情已經走到盡頭，因此身為處女男的另一半，若覺得被碎唸到心煩，可以換個角度思考，對方若是越喜歡嘮叨，代表你在他心中的位置越重要。

3.天蠍座

天蠍男天生佔有欲強，因此在談戀愛時，他們對伴侶很霸道，相處時幾乎都要求女友照他們的方法做事，而且天蠍男擅長觀察與分析，經常注意到相處時的小細節，並提出改善方式，反而被女友認為是愛計較，但他們其實只是想減少未來可能發生的爭執，再者，他們多半靠經驗做事，也不習慣解釋，有時讓女友覺得自己說話沒分量，因此他們交往對象最好選擇小鳥依人型的戀人，若與較有主見的女性交往，感情恐怕難以長久。