男女間是否有純友誼，一直是眾人討論的話題，不過對有些星座來說，在他們的感情世界裡，與異性相處時絕不可能有純友誼。《搜狐網》近日分享3個對人過於貼心，導致經常讓人誤會的星座，不僅如此，就連他們也搞不清楚自己的心意，一不小心就傷害到喜歡的人。

1.巨蟹座

巨蟹座個性溫柔又體貼，而且心思非常細膩，內心缺乏安全感，導致他們個性比較多愁善感，除此之下，他們非常有同理心，天生自帶母愛光環，而且無論對誰都很照顧，一旦朋友陷入低潮時，他們就會想竭盡一切幫助對方，容易讓人誤會是愛情，殊不知巨蟹座只是把對方當成朋友，此外，他們也容易把好感當成喜歡，有時分不清楚友情與愛情。

2.雙魚座

雙魚座平時待人處事還算機靈，不過一遇到感情事，他們就經常搞不清楚狀況，再加上他們對愛情抱有浪漫幻想，只要異性稍對他們好一點，雙魚座就會開始腦補，長時間相處下來，他們還會認為對方一定是對自己產生情愫，所以才會願意為自己付出，就算異性朋友只是出於朋友的關心，也會被他們誤解為曖昧，最終導致兩人相處有些尷尬。

3.天秤座

天秤座普遍顏值都很高，但卻不懂得如何拒絕他人，所以無論對誰都很好，時間久了，互動已超出朋友間的界線，就容易讓異性誤會，以為雙方到了曖昧的階段，但天秤座的態度卻忽冷忽熱，讓異性感到非常困惑，到頭才知道對方只把自己當成朋友，不過其實天秤座也常分不清楚友情跟愛情，就算有了喜歡的人，也沒有意識到自己的心意。