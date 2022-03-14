情人節大街上總是會看到許多情侶在放閃，讓單身的人看了好羨慕，但真愛來之不易，能不能遇見要看緣分。《搜狐網》運勢專欄分享，生肖鼠、猴、虎的人，今起運勢將逐漸好轉、福氣滿堂，桃花運從天而降。

▍生肖鼠

生肖鼠善良真誠、人品好，天生就特別熱情。2022年3月下旬，生肖鼠運勢將越來越好，災難不纏身，桃花可得，定能錦繡前程，幫助事業不斷晉升，並且靠著吃苦耐勞的精神，在這段時間成就不斷、財氣環繞，日子越過越舒坦，在事業上大展宏圖，會遇到很多貴人，必能事業愛情皆旺。

▍生肖猴

生肖猴顏值和情傷都很高，對人總是非常包容，懂得理解和體諒別人，對愛情則是非常專一，一旦認定了一個人，就會一心一意，渴望能夠和對方一生一世。今天(14日)開始，生肖猴的運勢大開，不只愛情桃花運超旺，連財運、事業運都是越來越好，更有望擺脫貧困格局，從此走上富貴之路。

▍生肖虎

生肖虎對於愛情有自己的觀點、原則和底線，還天生有很旺的愛情運，今年3月下半個月，甚至還會有天降桃花，優質的對象直接送到面前，不僅如此，生肖虎他們意外財路不斷，不管投資還是買彩劵，都有可能把大獎，而且機遇變多，前途一片大好，有機會在領域內大翻身。