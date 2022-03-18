出社會之後，做許多事情已經不是付出就一定有回報了，這除了能力、人脈還跟運勢有很大的關係，如果有了好運氣，做什麼都特別順利，還容易獲得成功，運勢命理網站「靈匣網」點名，生肖豬、龍、馬、鼠、狗的人，今年4月有吉星庇佑，無論是事業還是感情都進展順利。

▍生肖豬

屬豬人在2022年裡跟流年太歲呈六合之勢，然而合中又帶破，所以這一年是破太歲，其運勢會受到一些影響。不過在4月份裡，將有多顆吉星入住命宮，不僅能夠逢兇化吉，驅趕黴運，而且還能催旺運勢，使得他們在感情和事業方面發展更快更順利，所得收益也更豐厚。

屬豬人做事嚴謹有分寸，心態又好，凡事都能禮讓三分，也因此獲得貴人的指點和幫助。他們在2022年雖然充滿了變數，但同時又是值得利用和珍惜的。4月份裡更是好運相伴，無論是事業還是感情，都是按照自己預想的方向去發展，凡事都在可控範圍內，相信這一年收獲滿滿，絕不虛度。

▍生肖龍

屬龍人2022年與流年太歲無沖無合，運勢相對比較平穩，沒有太大的起伏波動。在4月份裡，將有吉星入住命宮，為其增添了貴人的幫扶，以及事業方面的提升，整體運勢都還不錯。只要自己有足夠的信心，把心思都放在重要的事情上，相信會有不錯的回報。

屬龍人機智聰慧，能力強勁，做事有分寸，一般都可以憑借自己的聰明才智獲得成功。在4月份裡更是有好運加特，不僅在事業方面得心應手，遊刃有餘，而且在感情方面也發展的比較順利。他們除了忙於事業以外，也會把空閒時間放在個人問題上，他們是事業感情雙贏的人。

▍生肖馬

屬馬人2022年跟流年太歲三合，自然也能得到太歲的庇佑和助力，整體運勢不錯。4月份裡更是好運相伴，事情進展順利，自己也多了許多機遇，無論是事業還是感情，都可以得到很好解決。他們不是那種為了賺錢而賺錢的人，也懂得生活和享受，把感情和家庭看得很重，自然也能經營得很好。

屬馬人性格直爽，喜歡挑戰新奇事物，為了體現自己更大的價值，會不斷突破和提升。哪怕自己沒有好的背景和靠山，也會經過自己的努力去闖出一片天。他們在4月份裡運勢極旺，投資方面用心經營，最終能獲得豐厚的財富，事業和感情也都能進展順利，可謂感情事業雙豐收。

▍生肖鼠

屬鼠人2022年與流年太歲並沒有特別明顯的邢克關係，但有吉星入住，為屬鼠人提升個人能力和魅力，又有貴人幫扶，使得各方面都進展順遂。在4月份裡，他們的運勢會更好一些，無論是工作還是感情，都在有序不亂的進行著。只要自己不刻意去追求完美，這一年也算得上收獲之年。

屬鼠人聰明能幹，做事條理清晰，今年整體運勢都還不錯，尤其是4月份更是財星高照，福氣滿滿，再加上心中本就有賺錢的想法，也願意為此而付出。他們財運好，進賬多，還有許多上升的空間。除了忙於工作之外，感情運勢也還不錯，單身男女有望脫單，已經結婚的人且家庭和睦幸福。

▍生肖狗

屬狗人這一生貴人較多，能很快在事業上有所成就，過著衣食無憂的富足生活。在生活上也和家人相處融洽和睦，無憂無慮，非常幸福。他們在2022年本就與流年太歲相合，能得太歲的正能量影響，讓財運變好，感情運勢也好，一切事情都在往好的方面發展。

屬狗人在4月份裡更是運勢上漲，無論是事業運還是感情運，都是持續上升的。有了好的運勢，自己本身又是勤奮的人，便能好好的利用和把握，不僅沖破事業僵局，迎來新的事業成長期。在感情方面也有新的轉機，單身男女遇到心儀的對象，已經脫單或結婚的人也都感情穩定，家庭和美幸福。