星座運勢網站「星座上上簽」分析，金牛座、摩羯座、獅子座的男人越是深愛一個人，就越不會說甜言蜜語，不過會用實際行動來展現自己濃厚的愛意。

▍1.金牛座

金牛男性格謹慎，尤其面對愛情時特別小心翼翼，他們認為一諾千金，講出口的話都一定要實現，所以不會信口開河，如此一來自然很少說些海誓山盟之類的甜言蜜語，而且他們認為用實際行動來展示愛意才是最真實的，如果只是開口說情話不夠真誠，若是遇到真心喜歡的對象，從他的行為就能明顯感受到滿滿的愛意。

▍2.摩羯座

摩羯男口才不好，也不太懂得表達內心的想法，講情話對他來說非常困難，就算再怎麼深愛對方，他們仍舊找不到適合的詞語訴說，好在他們擁有很強的行動力，而且個性踏實又可靠，會花很多心力和時間去寵愛另一半，尤其是婚後，會一肩扛起家中的經濟，認為讓家人過舒適的好日子是自己的責任，是絕佳好老公人選。

▍3.獅子座

獅子男在曖昧階段或許還會說甜言蜜語，等到兩個人正式在一起，他們就會切換回驕傲、霸道模式，有看不順眼的地方就直說，不太會控制自己的脾氣。獅子男有大男人主義，和他在一起雖然沒那麼多浪漫的粉紅泡泡，但是能切實感受到他的寵愛和保護，就算再辛苦也會在另一半面前裝沒事，希望成為戀人的靠山。