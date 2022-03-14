談戀愛不是一件容易的事，有時候付出太多，反而害自己傷得越深。命理網站「同道星座查詢」分享，雙魚座、巨蟹座和金牛座的人，一旦陷入愛情就願意為戀人付出所有，直到自己遍體鱗傷才會醒悟過來。

1、雙魚座

多情的雙魚座一旦陷入愛情就會變成「傻子」，為戀人掏心掏肺，認為只要自己付出全部的真心，就能得到對方的關心和重視，而且他們的愛很純粹，願意用最大的包容和遷就來維持感情，以至於他們一次次被戀人傷害，甚至有時已經踩到底線，他們也不會反抗或主動離開，雙魚座的愛太深又太卑微，總要弄到遍體鱗傷才肯放過自己。

2、巨蟹座

巨蟹座是「付出型戀人」，面對感情就會變得不理智，做出平時不會做的傻事，他們多愁善感、情緒化，還極度缺乏安全感、防備心很強，因此他們不會輕易展開戀情，然而一旦愛上了，就會完全依賴對方，就算迷失自我也無所謂，在他們看來，因為對方是所愛之人，所以付出一切都是值得的，這樣的愛情觀，讓巨蟹座很容易受傷。

3、金牛座

金牛座個性較為謹慎、慢熱，愛上一個人之前，必須經歷一段比較長的觀察期，而這正是他們癡情的表現，一旦陷入愛情，就會為了戀人赴湯蹈火、掏心掏肺，即使對方傷害自己，他們都能夠包容並原諒，金牛座的愛太過執著，明知沒有結果也不願放手，只有等到心被傷透了以後才會醒悟過來，原來自己所做的一切都是不值得的。