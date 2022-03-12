星座運勢網站「星座巫師」分析，雙魚座、天秤座、雙子座、射手座的情緒起伏很大，時而看起來開朗活潑，時而又切換成憂鬱小生，簡直像精神分裂一般，讓人難以捉摸。

▍1.雙魚座

雙魚座有時看起來很活潑，有時候又很憂鬱，因為他們非常敏感，很容易受到旁人和環境影響，如果有人說了不好聽的話，很容易就把這件事放在心上，然後非常難受，又不知道如何排解；如果有人表現出好感或理解他的想法，又能讓他們非常開心，情緒起伏很大。

▍2.天秤座

天秤座明明喜歡優雅的生活，卻又會把自己陷入徬徨，他們很容易沒有安全感，總是害怕失去手邊的一切，得失心很重，因為無法調適心態，讓他們活得比較辛苦。天秤座想要活得快樂又自在，偏偏現實生活有許多不得已的狀況，讓他們深陷其中，因此他們的情緒往往表現得比較極端。

▍3.雙子座

雙子座總是在大家面前表現出活潑開朗的樣子，獨處的時候瞬間切換成憂鬱小生模式，好像大家都對不起自己，其實這是因為他們很需要被愛，偏偏又不肯大方坦承，有人對他們示好，又喜歡裝做不在乎，活得很彆扭，常常有不得志、什麼都不順利的感覺，其實真誠一點就能讓日子過得輕鬆許多。

▍4.射手座

射手座覺得沒有人真正懂得自己的內心世界，許多人只是看到他們熱情的表面，無法理解他們內心的憂鬱，他也不知道如何解釋自己的想法，因此常常覺得很矛盾，想要迎合別人、跟大家玩在一起，同時又想要拒絕別人，害怕這一切美好無法一直掌握在手中，稍縱即逝。