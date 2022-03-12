一段感情要能夠順利走到最後，最重要的就是有給足另一半安全感及足夠的信任；情侶間在相處時，難免會遇到互相猜疑的問題，如果感情中遇到問題沒有好好解決，極有可能造成失敗收場的局面，到底什麼樣的情人，在愛情中總是讓另一半擔心呢？跟著一起看下去吧！

>雙子座

雙子座喜愛生活有所變化。(圖/觸mii)

雙子座在面對感情時，有時會遇到三分鐘熱度的情況，他們喜愛生活有所變化，因此容易對感情產生厭倦或對另一半失去興趣；也因為雙子在生活上不喜歡受到約束，因此如果另一半執意要將他們綁在身邊，會讓他們內心產生窒息感，進而會引起雙子想逃脫的想法，同時也讓另一半失去安全感。

>雙魚座

雙魚座容易被外面的花花世界所吸引。(圖/觸mii)

雙魚座內心刻有著深深的浪漫基因，雖說他們內心相當重視感情，但卻容易被外面的花花世界所吸引，進而形成一種精神上的出軌，再加上他們心軟、容易深陷感情的性格，有時在遇到問題時，會突然的搞失蹤，讓另一半找不到自己，與此同時安全感也會逐漸喪失。

>射手座

射手座，習慣隱藏自己內心深層的情感

愛好自由的射手座，習慣隱藏自己內心深層的情感，不希望受到情感羈絆與傷害，所以時常給另一半一種若有似無的感覺；雖然在平時的行為，會讓另一半感到相當放心，但他們隱藏自己的習慣，會讓另一半認為自己難以走進對方內心，進而也開始懷疑這段感情的真假。

在愛情裡，安全感就像是一個必要的存在，它的存在能夠讓伴侶間彼此感到滿足，在這樣的條件之下，不論是想法上的爭執或是其他問題，都能夠有效的達到緩解效果。