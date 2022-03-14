和另一半出去約會、送禮物，難免會花一點錢，但若是整段感情都只有自己在付出，就得好好重新檢視2人之間的感情了。命理網站「星座巫師」發文指出，天蠍座、金牛座和獅子座的人，談戀愛時習慣用錢討好另一半，無法拒絕對方的任何要求。

1、天蠍座

天蠍座雖然個性多疑、愛猜忌，但對於自己真心愛的人一定會全心全意，願意答應對方的任何要求；此外，天蠍非常重視「魚水之歡」，如果這方面有得到滿足，他們更願意付出金錢討好另一半。不過天蠍座也要注意，用錢換來的感情不一定是真心的，想要和另一半走得長遠，就得停止花錢討好的行為。

2、金牛座

金牛座本身就很在乎物質生活，當他們戀愛以後，若認定對方為人生伴侶，就會全心全意地付出，金牛認為物質生活能替人帶來很大的滿足，對於另一半自然也經常用錢討好，甚至覺得吃一點經濟上的虧不算什麼。然而金牛座的真心付出，不一定能得到同等回報，另一半很可能只是玩玩而已，並沒有將他們當作人生伴侶。

3、獅子座

獅子座很愛面子，因此無法拒絕另一半提出的任何要求，尤其是和錢有關的，雖然回家後，他們可能要省吃儉用好一陣子，在另一半面前卻很捨得花錢，不貴的不買、不浪費不奢侈的約會不安排。但這樣的獅子座很容易吸引到貪心的異性，若無法學會量力而為，最後的結果就是被另一半榨乾。