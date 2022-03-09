每個人面對感情都有不一樣的態度，有些人喜歡明確表達，絕對不優柔寡斷，給出模稜兩可的答案，有些人卻十分享受在各個異性之間流連、曖昧不清的過程。《搜狐網》命理專欄指出，白羊座、射手座和雙子座很喜歡搞曖昧，面對異性表達好感，他們不接受也不拒絕。

1、白羊座

白羊座個性直爽開朗、沒什麼心機，和他們相處起來非常舒服，因此異性緣相當不錯，儘管他們外表看起來理智，但其實是喜歡搞曖昧的類型，他們通常會以交朋友為由，慢慢接近對方，留下好的印象、博取好感，並展開一系列曖昧行動。

2、射手座

射手座個性開朗樂觀、親和力很強，讓人沒有距離感，在很多人眼裡看來，他們是相當不負責任的人，尤其在感情關係當中，明明感受到他們的好感，卻總是抓不住他們的心，2人之間明明充滿各種曖昧氛圍，他們卻常常說完甜言蜜語就轉身離開。

3、雙子座

雙子座特別擅長交際，尤其喜歡和異性玩在一起，對於身邊這些朋友的關係，他們也不會特別劃清界線，如果真的要說喜歡、要在一起，他們通常不會給出明確的答案，因為他們就是喜歡享受曖昧，而且這些「風流事跡」也是他們向他人炫耀的資本。