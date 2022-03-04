紓解情緒的方法有很多，運勢命裡網站「靈匣網」點名，射手座、牡羊座、獅子座、天蠍座、雙魚座的人特別喜歡在心情不好的時候花錢，買自己平常捨不得買的東西，當滿足之後心情就會好很多，但卻因此導致自己沒辦法存到什麼錢，甚至常常在領薪水前就把錢花光了。

▍射手座

射手們是對金錢沒有概念的那種人，他們認為賺錢來就是要花的，所以他們一般有什麼想買的就會買。當射手們心情不好的時候，他們更加注重自己的感受，一切以讓自己開心為主，所以射手們會選擇去買東西，以這種方式來緩解不開心的情緒，導致射手們總是不清楚自己的存款有多少，甚至自己有沒有存款更是不清楚。

▍牡羊座

牡羊座的人對自己特別好，他們不像有的星座要節儉，存著錢，看到了喜歡的東西委屈自己不去買，牡羊們是特別捨得給自己花錢的，他們一般都是賺多少花多少，從不擔心未來。這個月的薪資可能還沒發，就被牡羊計劃好要做什麼用了，他們追求的是自己當下的快樂、舒適。

▍獅子座

獅子們認為只有貴的東西才配得上自己。在獅子心情不好的時候，就會花錢往家裡買東西，尤其是一些貴的東西。因為越貴在獅子看來得到的快樂就越多，那麼不開心的情緒就會少一分。所以獅子們平時就是很難存下錢的，遇到心情不好的時候還可能負債。

▍天蠍座

天蠍們平日裡並不是大手大腳花錢的人，因為他們對未來有概念，他們喜歡手裡留足夠的錢以保證在遇到事情的時候自己不會什麼都拿不出來。但是當天蠍們心情不好的時候就不是這樣了，他們會花錢給自己買東西。這更像是一種報復的心裡，因為平時就經常委屈自己，心情不好了，這就是個理由讓自己買喜歡的東西。

▍雙魚座

雙魚座的人大都很敏感，而且情緒化，會因為一點小事就難受，莫名其妙就會不開心。雙魚們心情不好時的花錢也並不是什麼都買，而是買可以讓自己開心的東西，但雙魚們沒有主見，在買東西的時候，銷售員一勸說雙魚，雙魚就會迷迷糊糊的買下來。所以雙魚存錢也是有些困難的，因為經不住勸說。