星座專家唐綺陽分析3/7~3/13星座運勢，本周諸星都在雙魚座，雙魚能量非常強，眾人將能照亮看不見的角落、秘密、弱勢，並拿出辦法解決；而整個能量場也有助於我們感受命運的影響力，對身心靈領域有所體會，對生命有更深刻的理解。而水星也將在周四（3/10）進入雙魚，人與人的溝通重在心意相通，此外也將開始探討菸、酒、毒等上癮的問題。

本周木星也跑得很快，出生星盤有15~18度者，就是本周會受到木星能量放大影響的人，記得要打開感受力，面對任何事都要正向以對。再者太陽和海王星合相，讓雙魚能量更加強，而且它們還和土星水瓶有相位，所以本周可能會看到，身心靈圈、宗教、網紅等領域，容易出現樹大招風的狀況。

重要星象：諸星進雙魚，木星疾行，水星進雙魚，日海合相。

【工作注意：獅子、天秤、射手、水瓶】

獅子：有得力助手，工作順利解決

天秤：遇到困境時，智取勝過蠻力

射手：工作順心步步高升，備受稱讚

水瓶：貴人帶來機運，要用實力承接

【桃花注意：牡羊、巨蟹、處女、天蠍】

牡羊：對方的意見，要學習配合傾聽

巨蟹：需要獨處時間，冷靜一下

處女：桃花機會多，卻不太願意敞開

天蠍：平常心以對，感情能更順利

【財運注意：金牛、雙子】

金牛：理財有進帳，更有信心

雙子：開啟正財運，繼續保持努力

【健康注意：摩羯、雙魚】

摩羯：多加把握健康方面的好運

雙魚：睡眠問題要特別注意

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