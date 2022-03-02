星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，巨蟹座、獅子座、雙魚座、天蠍座的女人很容易遇到渣男，感情之路總是跌跌撞撞，難以遇到真愛。

▍1.巨蟹座

巨蟹女心思很細膩，她們很渴望愛情，卻又不敢表現出來，害怕受到傷害，偏偏她們的演技不夠好，讓渣男一眼看透，只要給巨蟹女一點甜頭，她們就會立刻放下防備心，開始想要依賴對方，迅速陷入這段關係，隨後又被渣男拋棄，就算經歷過一次，巨蟹女依然還是會被同一套方法欺騙。

▍2.獅子座

獅子女雖然個性強勢，又很有自信，但是擇偶時卻常常看走眼，渣男常常會用朋友的身分接近獅子女，再開始熱烈追求，等到獅子女點頭答應交往，會變得很戀愛腦，不去考量現實層面的問題，甚至還會不斷支應男友的經濟來源，很容易被壞男人利用。

▍3.雙魚座

雙魚女很重視愛情，她們希望能有一個貼心、帥氣、多金的男友，每天過著浪漫甜蜜的日子，偏偏符合所有條件的男人是渣男的機率實在太高，導致雙魚女的愛情之路總是跌跌撞撞，不斷地被渣男傷害。

▍4.天蠍座

天蠍女是標準的冰山美人，習慣與人保持距離，不過如果有人死皮賴臉的追求，不像其他正常男人一樣知難而退，反而會引起她們的注意，如果又能刻意製造讓她們心動的情境，天蠍女很可能就會迅速墜入愛河，此時她們完全分不出對方是真情還是假意，很容易被渣男欺騙。