人與人相處的過程中，難免會發生爭吵，但每個人的處理方式都不盡相同。命理網站「星座巫師」發文分享，射手座、白羊座、雙魚座和雙子座的人最不愛記仇，只要情緒一過，或者睡一覺、哭一場，就能夠像是恢復「原廠設定」一樣，把所有不愉快的事情都忘記。

1、射手座

射手座的心態相當樂觀，絕不會和自己過不去，或拿別人的過錯來處罰自己，因此他們不太會記仇，總是今天吵完架，明天就忘記了，繼續大大咧咧地過生活，這種豁達的個性讓他們備受眾人喜愛。

2、白羊座

白羊座是個喜歡向前看的人，過往的恩怨情仇對他們來說都只是浮雲，事情過去以後就會自動痊癒，不會一直放在心上，但看似傻呼呼的他們，其實對任何事都心知肚明，只是不願意計較而已。

3、雙魚座

雙魚座的個性溫暖隨和，就算和朋友吵架，也不會生氣、記仇太久，畢竟人和人相處難免會有爭執，再加上他們很心軟，很容易原諒別人，是自己錯了也會主動道歉，如果還有其他不好的事情，只要睡一覺、哭一場就能夠忘記。

4、雙子座

雙子座的人活潑開朗、很愛開玩笑，發脾氣時卻非常不好惹，很容易和他人起口角衝突，不過他們不記仇，只要情緒一過就沒事了，如果對方主動求和，他們也能當作什麼事都沒發生過，繼續和對方當朋友。