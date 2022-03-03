星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，雙子座、白羊座、處女座、獅子座對外人很有禮貌，面對親近的人卻變得任性又難搞，說話不經修飾，甚至會故意說尖銳的話，常常讓朋友、家人感覺很受傷。

▍1.雙子座

雙子座平常在工作上很機伶，總能照顧到大家的感受，表現很得體，因此同事們普遍對他們有不錯的印象。但是雙子座的私生活就不是這麼回事了，他們有時會太敏感，整天疑神疑鬼，甚至會說出傷人的話，讓親友們感到非常無奈。

▍2.白羊座

白羊座很熱情，與人相處時本來就是直來直往，不過出社會後，他們學會在社交場合表現出客氣、有禮貌的樣子，有些不好聽的話會憋在心裡不說，一旦面對熟悉的朋友或家人，又拿出暴躁的本性，說話不經大腦，常常會傷害到身邊的人。

▍3.處女座

和處女座不熟時，會覺得他們又聰明又可靠，跟他們共事時非常安心，不過隨著認識時間拉長，漸漸與他們熟悉後，就會發現他們對朋友非常嚴厲，雖然出發點是為了對方好，但是說話時太直接，常常讓人感覺很受傷。

▍4.獅子座

獅子座對陌生人很有禮貌，因為他很在意自己的形象，不想給不熟悉的人壞印象，因此會克制自己的脾氣，如果面對親近的人，他們就會盡情耍任性，惹他們不爽，他們就會專攻對方的弱點，除非給他們臺階，否則就要忍受他們不斷說出傷人的話語。