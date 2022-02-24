臺北市政府今天公布新增1例確診病例，曾於2月19日到滬江高中參加國家考試。考選部表示，該名確診者是參加當天的護理師考試，考試期間並無發燒、咳嗽或身體不適等狀況。考選部已配合提供相關試場可能接觸者名單供衛生單位研判分析，以利疫調工作。

臺北市政府於今天下午召開防疫記者會表示，臺北市新增1例確診，於2月21日開始出現咳嗽症狀，22日採檢陽性，並公布其足跡曾於2月19日到滬江高中參加國家考試。

考選部表示，「111年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試」甫於2月19日至20日舉行完竣，有關考試辦理期間的各項防疫措施，均配合中央流行疫情指揮中心防疫因應指引，依照國家考試防疫標準作業程序審慎辦理。

考選部調查，該名確診者是參加2月19日1天的護理師考試，考試期間並無發燒、咳嗽或身體不適等狀況。

考選部在國家考試舉行前，都事先與衛生福利部疾病管制署之「查詢檢疫及隔離清單」介接比對，並加強提醒應考人，如係「確診且於指定隔離治療機構或指定處所隔離」、「居家隔離」、「居家檢疫」、「加強自主健康管理」等被限制不得外出之管制期間，均不得應試。

對於參加考試之應考人，考試當天也須繳交健康關懷表，於各試區入口處量測體溫正常後才准入場應試。考選部表示，針對此確診個案已配合提供相關試場可能接觸者名單供衛生單位研判分析，後續如有其他需要，考選部將全力配合，以利疫調工作之進行。

考選部強調，國家考試在疫情期間，都以兼顧應考人應試權益、應考人及試務工作人員健康安全等前提下，按各項應變事宜及防疫措施妥善規劃，與應考人共同落實各項防疫作為，除試務工作人員均已完整接種2劑疫苗，也籲請應考人儘量完成2劑疫苗或第3劑追加劑的接種，未來防疫措施亦將視疫情變化，隨時配合指揮中心進行滾動式檢討修正。